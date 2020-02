2. Une séance d’étirements dans l’eau

Gros coup de cœur pour la séance d’aqua stretch offerte au spa de l’hôtel Bellagio. Dans une piscine creusée chauffée à environ 35 oC, la thérapeute Tiffanie m’a fait faire des étirements tout en douceur à la surface de l’eau (mon visage n’a jamais été immergé) à l’aide de différents accessoires (poids sur mes chevilles, flotteurs sous mes jambes ou ma nuque, etc.). «Les gens me disent souvent que ça leur donne presque l’impression de revivre leur vie in utero», m’a-t-elle confié en rigolant. Complètement détendue, je suis sortie du bassin en me sentant si légère que la gravité m’a carrément semblé oppressante pendant quelques instants!

3. Un massage inusité et efficace

Autre expérience douce, cette fois au spa de l’hôtel Wynn: le massage Samadhi Enlightenment. Durant 105 minutes, la délicieuse Ree a massé mon corps avec une huile de pépins de raisin et a fait vibrer des bols chantants himalayens sur des points stratégiques (le sacrum; et le point, juste là, entre les omoplates…). La sensation produite est hyperrelaxante – et surprenante. J’ai particulièrement aimé le massage de mon visage avec des pierres semi-précieuses.

4. Une hydratation intense

Nul doute que le traitement Red Flower, proposé au spa et hammam Sahra, de l’hôtel Cosmopolitan, est l’un des meilleurs cadeaux à offrir à un épiderme malmené par le froid! Tandis que j’étais étendue sur une large table de pierre chaude, on a appliqué sur ma peau un gommage aux agrumes et au café, puis un masque d’argile à la rose et au jasmin, entre autres petites attentions. Après quoi, je suis allée me prélasser quelques minutes dans le bain de vapeur afin que s’ouvre chaque pore de mon épiderme en vue de la dernière étape du soin: l’application d’une huile puis d’une crème hydratante. Mes jambes à la peau de reptile, tout écaillées, m’en remercient encore. Seul bémol: la table de pierre peut être légèrement inconfortable pour qui a le dos sensible.