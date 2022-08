Fermes des champs

« Qui veut couper les radis pour la soupe ? Il faudrait aussi aller cueillir des laitues… et des fleurs pour décorer la table ! » lance Carrie, qui vient tout juste de nous accueillir dans la cuisine en plein air de Schnepf Farms. Tandis que les autres commencent la popote, je me porte volontaire pour aller récolter les ingrédients manquants dans les champs. Une fois les légumes lavés – laitue frisée, rouge ou verte, roquette, chou frisé, daïkon et betterave –, la blonde fermière nous invite à créer notre propre salade. Nous dégustons ensuite ce festin autour d’une grande table dressée au cœur de l’immense potager. « Il y a 80 ans, lorsque mon grand-père a acheté cette terre, il n’y avait ici que le désert », raconte Mark Schnepf, le mari de Carrie. Difficile à croire lorsqu’on regarde les champs verdoyants qui s’étendent devant nous, ou encore le bucolique verger de pêches de la propriété.

Schnepf Farms compte parmi les adresses du circuit agrotouristique Fresh Foodie Trail, qui sillonne Mesa et les environs – une région désertique, qui n’en demeure pas moins agricole. Nous nous rendons ensuite au Queen Creek Olive Mill, où nous avons droit à une visite de l’olivaie familiale. Devant des plateaux d’antipasti, Angelo Rea nous raconte comment ses parents, Perry et Branda, on décidé, il y a 20 ans, de cultiver des olives en Arizona, comme s’ils étaient en Sicile. Aujourd’hui, l’entreprise compte 7000 oliviers qui permettent de produire plusieurs variétés d’huile d’olive extra-vierge, ainsi que de nombreux produits pour la peau. Et c’est sans compter l’immense boutique, doublée d’un café, qui recèle plus d’une gourmandise.

Fermes des villes

Sous la serre de la ferme urbaine True Garden, nous avons droit à une vraie dégustation de verdures. « Voici de la menthe au chocolat. Tu veux goûter au céleri ? » me demande Troy Albright. Ce pharmacien a trouvé sa double vocation d’agriculteur en s’intéressant à l’impact que pouvait avoir l’alimentation sur la santé. Il m’explique comment les colonnes aéroponiques qui nous entourent permettent de cultiver plusieurs variétés de légumes, 365 jours par année, en utilisant 90 % moins d’eau qu’un potager. Un réel avantage dans le désert où les étés sont trop chauds pour l’agriculture.

Non loin de là, se trouve Agritopia, le tout premier « agrihood », un quartier entier construit autour d’une ferme biologique. C’est Joe Johnston qui a eu l’idée de ce concept, au début des années 2000, lorsque l’étalement urbain a commencé à atteindre la localité de Gilbert, où se trouvaient les terres agricoles héritées de ses parents. En parcourant la ferme de 65 hectares, j’aperçois des citronniers, de gigantesques choux-fleurs, des poules qui caquettent… et des adolescents qui roulent en skate-board ! William, le fils de Joe, nous apprend que les récoltes permettent entre autres d’approvisionner un marché fermier et les restaurants du coin, dont le bar à vin de Garage East, un microvignoble local, où nous faisons la dégustation de crus arizoniens. Agritopia abrite également Barnone, une communauté d’artisans. De quoi donner envie de déménager dans le quartier !