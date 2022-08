Dernière étape – qui vaut largement les six heures de route: l’oasis de Tozeur. Nichée entre des montagnes luxuriantes couvertes de palmiers, des chutes d’eau à couper le souffle, des dunes géantes et des canyons vertigineux, cette ville du désert regorge de dattiers, d’agrumes, de pêchers et de figuiers, qu’on peut cueillir sur les branches et manger. L’architecture prend un nouveau tournant dans le sud, où on utilise des briques de couleur sable qui sont fabriquées de façon traditionnelle, cuites au four et posées sur les murs de façon à créer des motifs géométriques, agencées à des poutres en terre cuite et en bois de palmier séché. L’esthétique berbère (groupe ethnique originaire du nord-ouest de l’Afrique) est omniprésente et me transporte dans des temps anciens.

Je termine ce périple spectaculaire par une visite du Sahara. Ce vaste paysage désertique offre le plus beau silence que l’on puisse entendre, et c’est exactement ce dont j’avais besoin après ces dernières années chaotiques. Le tableau des couleurs changeantes selon la lumière peint les dunes dans tous les tons de beige et d’orange. Lorsque l’astre tombe enfin sous l’horizon, l’air poussiéreux et le sable dansant dans le vent trompent l’esprit, et la terre sous nos pieds commence à prendre une profonde teinte bleue. À l’aube, je regarde le spectacle du soleil levant se dérouler. Un souvenir pour la vie.