Nos adresses top

Au centre-ville, on dort à l’hôtel-boutique Art déco Fable Auckland, par Sofitel. Célébrant un fol amour, celui du prince Édouard pour sa belle Américaine, Wallis Simpson, qu’il a préféré au trône d’Angleterre, l’aménagement intérieur s’inspire de la couleur des joyaux dont il lui a fait cadeau. À noter: l’accès privé, sur réservation, à une salle d’eau qui comprend un bassin à remous et un sauna.

Au centre commercial Britomart, vitrine de ce que la ville a de meilleur à offrir en matière de cuisine et de mode, on reluque les créations de Kate et les tenues décontractées de Juliette Hogan. On se régale chez Amano, une grande table italienne, et on finit la soirée chez Caretaker, un speakeasy bien caché, où les barmans nous concoctent des cocktails sur mesure.

Dans Central Business District, on s’offre ab-so-lu-ment une glace œuvre d’art chez Giapo. On prend aussi l’apéro au bar sur le toit du ludique hôtel SO/ Auckland.

Dans le quartier bourgeois de Parnell, on visite le magnifique Musée D’Auckland, consacré aux taongas (trésors) des peuples du Pacifique.

Dans Ponsonby, quartier hipster et victorien coup de cœur, on flâne dans des boutiques comme Ricochet et on s’attable au Orphans Kitchen. La cuisine santé du chef Thomas Hishon honore «une terre qui a tant d’amour comestible à donner»!