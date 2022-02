La pandémie et ses derniers rebondissements en auront rendu plus d’un frileux en matière de voyages à l’étranger. Pour se dépayser sans quitter le Canada, on pousse le concept de staycation plus loin avec la formule tout compris en version locale, grâce au nouveau site de villégiature lové au pied du Massif de Charlevoix, près de Petite-Rivière-Saint-François. Au programme: sports de glisse sur le plus long dénivelé au Canada à l’est des Rocheuses, randonnées pédestres et vélo à l’année, classes de yoga chaud, soins au spa cinq étoiles, piscine et bain chaud, miniclub pour les enfants. Le tout accompagné d’une magnifique vue panoramique sur le Saint-Laurent!

Local un jour, local toujours

Les Club Med sont reconnus pour leur offre alimentaire diversifiée et savoureuse. Celui de Charlevoix ne fait pas exception. On y trouve l’habituelle gigantesque salle à manger adjacente au buffet, qui propose des comptoirs qui plairont aux petits comme aux grands. La différence, ici, c’est que 80 % des produits proviennent du Canada. J’y ai mangé de la langouste de la Gaspésie, des huîtres de l’Île-du-Prince-Édouard, une délicieuse truite grillée et des fromages fins goûteux.