L’île caribéenne de la Barbade a connu ses heures de gloire dans les années 70, avant d’être surpassée par ses voisines, qui ont investi massivement en efforts marketing pour être vues et mieux connues. On n’a qu’à penser aux Bahamas, à Sainte-Lucie, à la Martinique, qui sont plus populaires, et pourtant… La Barbade est l’île des Caraïbes située la plus loin du continent, ce qui comporte certains avantages, mais aussi quelques inconvénients.

L’offre de vols y est plus limitée et cette destination n’est pas considérée comme étant, à proprement parler, abordable. Toutefois, si vous recherchez une destination à l’abri des cohues de touristes et qui a su conserver son charme authentique, la Barbade vous charmera. Aucunement américanisée, vous y fréquenterez plutôt les commerces et restaurants locaux de très grande qualité. Les luxueux complexes hôteliers s’intègrent aussi parfaitement dans le paysage et les magnifiques plages, dont de nombreuses, encore sauvages, peuvent être découvertes dans la portion est de l’île. Voici nos adresses préférées pour un séjour parfait à la Barbade.