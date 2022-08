Halte gourmande

À l’heure où malheureusement nombres de restaurants souffrent d’un manque de main d’œuvre et les clients, parfois, de longs délais d’attente, la formule tout-inclus représente un avantage indéniable, surtout avec des enfants!

L’offre culinaire, variée et haut de gamme, est certainement une des plus belles surprises de notre séjour. Au Marché, le choix de produits locaux mêlé à des plats internationaux et aux immanquables classiques a de quoi séduire petits et grands. La présentation des plats et des desserts est remarquable. Des options sans gluten sont également offertes. Ajoutez à cela, cinq espaces aux ambiances distinctes, dont deux aux larges baies vitrées donnant sur le fleuve, et chaque repas devient un savoureux moment (prévoir les lunettes de soleil au petit-déjeuner: le reflet du soleil sur le fleuve est éblouissant!).

Petit plus: on apprécie la mise à disposition de lunch box pour pouvoir emmener de quoi grignoter dans la journée ou pour le trajet retour.

Le Chalet, deuxième restaurant du lieu (ouvert le soir sur réservation), propose une table d’hôte unique aux mets fins dans une ambiance plus feutrée et intime.