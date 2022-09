Les petites maisons dans la vallée

Allons voir du pays, celui de l’olivier et de la vigne, du caroubier et des vergers : la vallée d’Itria. En compagnie du sympathique guide Alessandro Perrone de Tours by Locals, une boîte née à Vancouver il y a plus de 15 ans, cap sur certains des plus beaux villages non seulement de la région mais du pays !

À Alberobello, nous nous sommes invités chez les Schtroumphs ou plutôt dans les trulli, les maisons rondes, de pierres sèches et à toit conique, qui abritaient autrefois les travailleurs agricoles. À Locorotondo, aussi ronde que blanche, nous avons dégusté des vins de la maison Bufano directement dans ses vignes. À Ostuni, nous avons fait halte chez Typicus pour goûter aux meilleures huiles d’olive qui soient.

Le coucher de soleil ne tardera pas… Que faire : chiller dans l’un des beanie bags du Riccardo Caffè, qui squattent une venelle pentue, ou filer sur Polignano a Mare, la petite voisine de Monopoli ?

Polignano, c’est l’équivalent apulien d’Oia, à Santorin, en Grèce : un hameau couronnant une falaise où l’on se donne rendez-vous à la fin du jour. Fouettée par la mer, cette falaise est profondément entaillée. Résultat ? On se baigne dans cette échancrure de rêve, on va manger dans les Grotta palazzese, on se balade dans ses petites rues et on n’en veut plus repartir.