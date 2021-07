Vous vous destiniez à héberger des festivaliers; la pandémie a fait en sorte que vous hébergez plutôt des amateurs de plein air. En quoi cela a-t-il changé votre approche?

Au lieu de recevoir des clients qui ne cherchent qu’un lit, on accueille des voyageurs prêts à partager un esprit de communauté non seulement entre eux, autour d’une bière d’une microbrasserie locale, mais avec la région où nous sommes installés.

Selon quels critères choisissez-vous vos campements?

La beauté du paysage, la diversité des activités possibles dans les environs et les endroits où il y a le moins de moustiques entre mai et octobre!

Vous plantez vos 11 tentes – de vrais cocons, dont l’un sert de cuisine – en pleine nature. Quelles mesures prenez-vous pour protéger l’environnement?

Toute l’expérience doit être durable et écoresponsable. Le glamping est minimaliste. L’ameublement, les produits nettoyants bios et les collations proviennent de fournisseurs québécois. Je ne laisse aucune trace de notre passage et je mets la région en vedette dans les animations.

Voici un avant-goût des prochaines dates et destinations :

Le parc régional de la Seigneurie du lac Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent: du 2 juillet au 30 août 2021

Le Domaine Saint-Bernard, au Mont-Tremblant, dans les Laurentides : du 3 septembre au 11 octobre 2021

Consultez hotel-uniq.com pour découvrir toutes les destinations UNIQ de 2021.

