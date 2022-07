Fondée en France en 1999, Huttopia a ouvert son premier site de villégiature en 2015, à Sutton dans la région des Cantons-de-l’Est. Huttopia propose des hébergements durables et responsables en plein cœur de la nature, afin d’offrir une expérience hors du commun. L’entreprise a par la suite ouvert d’autres sites à New York, dans le Maine, le New Hampshire et récemment sur la côte Ouest, en Californie.

C’est dans la mythique région de Paradise Spring, à 90 minutes de Los Angeles, que les visiteurs peuvent vivre une expérience d’hébergement en tentes toutes équipées, dans un paysage de rêve. Celles-ci sont en toile et en bois, dotées d’électricité, de chauffe-eau solaires, de lits douillets et d’une terrasse avec barbecue. Des options de salles de bain privées, douches et cuisine sont aussi disponibles. En couple, en famille ou entres amis, les visiteurs trouveront tout ce dont ils ont besoin sur place. Il est possible de déguster des ingrédients locaux dans un café-bistro en plein air, de se baigner dans une piscine d’eau de source, de suivre des cours de yoga, de jouer à la pétanque, au baby-foot ou encore au ping-pong, tout cela dans un décor enchanteur.