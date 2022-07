Au cours de la période estivale, la Gaspésie est une région de prédilection pour les amateurs de plein air ou encore pour les voyageurs en quête de détente. Si le paysage gaspésien est à couper le souffle au mois de juin et juillet, il l’est tout autant à la fin août et au début de l’automne. Les forêts rougissent, les moustiques sont moins nombreux et les températures sont agréables. Voici donc 20 endroits où séjourner pendant l’été indien en Gaspésie!