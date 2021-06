La Gaspésie

Fort de sa première édition plus que réussie, en 2019, le Festival BleuBleu revient cet été (du 24 au 27 juin) avec une programmation qui nous donne envie de prendre illico le large, direction Carleton-sur-Mer. Ayant encore et toujours le désir de s’éloigner des salles traditionnelles, les fondatrices, Anne-Julie St-Laurent et Myriam-Sophie Deslauriers ont jeté leur dévolu sur l’église Saint-Joseph pour mettre en scène les prestations d’un groupe qui se fait rare, Avec pas d’casque, et de l’envoûtant projet musical Flore Laurentienne. Puis, elles nous convient sur le site patrimonial de la Cabane-à-Eudore pour le spectacle de l’unique Vanille, en mode extérieur, au bord de l’eau, au soleil couchant… Le voyez-vous comme nous, le set-up parfait?