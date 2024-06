À MONTEBELLO

Sous ses airs d’immense chalet de luxe, niché au cœur d’un vaste boisé et bordé par la rivière des Outaouais, l’hôtel Fairmont Le Château Montebello offre une expérience de villégiature mémorable. Dans l’aile Lacombe, où les chambres et les salles de bain ont été récemment rénovées, l’ambiance est chaleu- reuse et la décoration, soignée. Mention spéciale aux produits de douche et de soins Le Labo; la gamme Rose 31 se marie parfaitement à la nature environnante. Une nature qui a de quoi séduire les amateurs de plein air tant les activités proposées sont nombreuses (randonnée, vélo, kayak sur la rivière, golf, etc.). Les occasions de se détendre à l’intérieur ne sont pas oubliées: un centre aquatique spectaculaire et bien équipé, deux baignoires à remous, un spa, une salle d’entraînement et même une de squash. Après tout ça, on ne peut qu’avoir envie de se relaxer autour de l’imposant foyer central!

Le soir venu, on y profite d’une prestation musicale, puis on se rend Aux Chantignoles, le restaurant du Château. Au menu, des plats raffinés aux saveurs locales et plusieurs options gagnantes pour les plus petits. L’été, on peut même profiter d’un BBQ sur la terrasse! Le matin, tout en admirant la vue sur la rivière, on déguste de délicieuses crêpes à la française au beurre d’érable… avant de repartir pour de nouvelles aventures!