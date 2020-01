Sur la route sixties des Catskills

Dans l’État de New York, les montagnes Catskills attirent randonneurs et nostalgiques du Flower Power. Et pour cause: le 16 août 1969, la région accueillait LE concert du XXe siècle. Le plus drôle, c’est que le Woodstock Music and Art Fair n’a pas eu lieu à Woodstock, mais bien près de Bethel! (En effet, pour les autorités du village, cet événement pour hippies représentait un méchant bad trip!) Mais qu’importe: avec ses friperies, ses bistrots véganes et ses galeries d’art, le village est pittoresque à souhait. C’est aussi un excellent point de chute pour profiter des sentiers de randonnée, dont ceux du mont Tremper.

*Distance de Montréal: 4 heures et demie de route

*Dodo: l’Emerson Resort & Spa. On aime que cet hôtel rende hommage au poète (Ralph Waldo Emerson) dont l’œuvre a inspiré la préservation des Catskills.

*Détour: par Phoenicia, qui compte parmi les dix plus jolies communautés rurales du pays.

Ça coule de source à Saratoga

Localité proprette, Saratoga abrite le plus grand hippodrome des États-Unis en plus d’être réputée pour ses sources minérales. La plupart d’entre elles jaillissent dans le Saratoga Spa State Park, une oasis qui compte des kilomètres de pistes multi-usages en forêt, ainsi que le Roosevelt Bath and Spa.

Inauguré en 1935, à l’époque où la bonne société de New York et de Philadelphie débarquait l’été avec ses domestiques pour échapper à la chaleur de la ville, ce spa a conservé son cachet d’époque. On y va pour macérer dans l’eau minérale, comme on le faisait jadis. C’est relaxant, notre circulation sanguine s’en trouve améliorée (dit-on) et l’effervescence de l’eau est très agréable sur la peau.

*Distance de Montréal: trois heures de route

*Dodo: au Downtowner, un motel design de la géniale enseigne The Lark, situé tout près d’une adorable boutique de thé bio, Saratoga Tea and Honey.

*Délire: la saison des courses culmine le 2 septembre, et il faut voir les vraies fanas arborer des fascinators (parures de tête) extravagants.

La Virginie des vignobles

Cap sur le centre de cet État et la Monticello Wine Trail, où une trentaine de vignobles-boutiques produisent des steel chardonnay (fermentés en cuve d’inox) et autres cabernet dans un décor bucolique.

Mes coups de cœur? Blenheim Vineyards, à Charlottesville. La vigneronne, Kirsten Harmon, y parle de ses vins avec grande passion! Pippin Hill Farm and Vineyards, à North Garden, pour son ambiance rustico-chic et sa table de la ferme-à-la-fourchette. Et Barboursville Vineyards, à Barboursville, propriété de la famille Zonin, pour son caractère historique.

*Distance de Montréal : 12 heures de route

*Dodo: à Keswick, à l’élégant Keswick Hall & Golf Club.

*Détour: Monticello, la demeure de Thomas Jefferson, le président auquel les Américains doivent les premières tentatives de viticulture.

Psitt: la grand-messe vinicole locale annuelle aura lieu les 19 et 20 octobre, à Ashburn.

Photos : Carolyne Parent



