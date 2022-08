En plein soleil, dans un coin pittoresque et tranquille du comté de Prince Edward nommé Picton, où il fait bon lézarder, contempler la vie et se régaler, s’élève l’imposante maison ancestrale d’inspiration néogothique Merrill House, originalement construite en 1878 par Edwards Merrill. Quand les nouveaux propriétaires, le directeur de création Jordan Martin de Rosales et son mari, l’artiste Evert Rosales de Martin, ont racheté les lieux, en 2018, c’était dans le but de transformer l’endroit en destination vacances ou détente à la fine pointe du luxe: chambres originales et élégantes, œuvres d’art contemporain, sculptures antiques, vins hors pair et repas gastronomiques. Merrill House a tout d’une destination idyllique, somme toute accessible et idéale pour la famille, les amoureux, les amis et amies, et les vacanciers solitaires – en voiture, on met deux heures trente de Toronto, trois heures trente de Montréal et, de l’hôtel, on est à une vingtaine de minutes des plages de sable blanc de Sandbanks. Pour une escapade express, un long week-end ou une semaine de repos, on se laisse séduire par cet éden qui traverse les années et les saisons avec panache et qui s’est habilement réinventé tout en respectant et en valorisant la nature environnante.