L’événement: «Notre monde serait bien morne sans l’Inde, car nos jeans et nos t-shirts doivent pour une large part leur origine à l’ingéniosité de ses imprimeurs et de ses teinturiers», dit Sarah Fee, conservatrice associée, textiles et costume, au Musée royal de l’Ontario. Nous en apprendre sur leur virtuosité est d’ailleurs le but de l’exposition L’étoffe qui a changé le monde: les cotonnades indiennes, qui met aussi en relief des enjeux bien actuels tels que la fast fashion. Jusqu’au 6 septembre 2021. rom.on