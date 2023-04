L’Amanyara se compose d’une série tentaculaire de pavillons et de villas aux plafonds inclinés, de tailles différentes, tous conçus dans un style ouvert. Le complexe s’étale le long des rives isolées d’une réserve naturelle de 18 000 acres, et surplombe près d’un kilomètre de plages de sable blanc et doux et les eaux céruléennes étincelantes du parc national marin de Northwest Point. Les bâtiments du pavillon principal, de la réception au bar, en passant par le restaurant gastronomique, semblent flotter. Ils sont construits autour d’un bassin central et reliés entre eux par des passerelles. Pour se déplacer dans le complexe — vers le restaurant de bord de mer, le spa, la salle de sport et le club-house (avec terrains de tennis et de football, studio de Pilates et salle de boxe), le cinéma et les pavillons disséminés dans le paysage —, des sentiers pavés ont été aménagés sur lesquels on peut marcher, faire du vélo ou se promener dans notre propre voiturette de golf!

Pendant qu’on nous conduit à notre pavillon, je vois des petites allées qui disparaissent dans le feuillage tropical à gauche et à droite de nous; les logements sont espacés de telle sorte qu’on ne peut littéralement pas voir un autre client de toute la journée. Nous descendons de la voiturette et passons sous une voûte d’arbres pour arriver à un superbe pavillon — une version miniature du plus grand design des lieux —, qui fait face à sa propre piscine d’eau salée, chauffée et en pierre volcanique noire. L’espace de vie de 700 pieds carrés est constitué de 3 murs de fenêtres et de portes coulissantes en verre, du sol au plafond; au centre, un très grand lit à baldaquin donnant sur la piscine et ses environs verdoyants. Derrière le lit, un espace séparé est occupé par une grande baignoire à remous et deux meubles-lavabos, et derrière cet espace se trouvent trois pièces (salle de bains, pièce-penderie, douche). Tout ce dont on pourrait avoir besoin a été prévu, du réfrigérateur à boissons avec de l’eau (plate, gazeuse et de coco à volonté), au café et au thé, jusqu’aux collations, qui sont renouvelées tous les jours. Il y a un bureau où travailler et une table à l’extérieur où prendre un verre et manger, ainsi que des chaises longues sous un parasol d’un côté de la piscine et des bancs confortables de l’autre. Le mobilier est principalement en teck et le décor est dans des tons neutres et terreux, de sorte que l’intérieur et l’extérieur se fondent si parfaitement qu’ils créent une atmosphère zen très élégante, tandis que les hauts plafonds inclinés du pavillon agrandissent l’espace et font pénétrer plus de lumière.