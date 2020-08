À l’Île du Havre Aubert, La Grave

À l’ombre des « demoiselles » (les collines), on s’attarde au site historique de La Grave, où pêcheurs et marchands transigeaient autrefois sur la plage. Les entrepôts d’hier ont été reconvertis en boutiques, cafés et restaurants, et le tout forme un secteur arty des plus jolis. De bonnes adresses : le Café de La Grave et le Four à pain, avec service aux tables. À noter : cette année, la 34e édition du fameux Concours des châteaux de sable, entièrement virtuelle, se tiendra du 7 au 9 août prochain.