Depuis toujours, c’est notre destination de « pèlerinage » estivale! Enfant, on fréquentait peut-être Old Orchard Beach en famille; plus tard, on a découvert Ogunquit et Perkins Cove le temps d’un long week-end pendant lequel on se goinfrait de lobstah; puis, au fil des décennies, on s’est mis à explorer plein d’autres bourgades, jusqu’au célèbre parc national Acadia, près de Bar Harbor. Et nos préférées sont…

Kennebunkport et Goose Rocks Beach

K’port, comme disent les habitués, est le bled de bord de mer « valeur sûre » par excellence. Il est doté d’un patrimoine architectural composé de superbes « maisons de capitaine » d’autrefois, certaines reconverties en B&B tout charme, et d’une atmosphère un brin preppy, plébiscitée par la famille Bush, celle des ex-présidents américains, qui y possèdent un manoir. Vers cap Porpoise, la plage de Goose Rocks, composée de deux longs croissants de sable blond, est vraiment la plus belle à des kilomètres à la ronde. La bonne idée? S’installer dans la première localité, dans l’un des mignons chalets en bois d’Awol, pour profiter de ses restaurants et boutiques, et s’adonner à la bronzette (ou au kayak de mer, la baie est top pour cette activité) dans la seconde. À tout le moins, on va y jeter un coup d’œil! Où savourer homard et palourdes? A la bonne franquette, chez Mabel’s, et on enfourche l’un de des vélos que prête l’hébergement pour y aller; en amoureux, au White Barn Inn.