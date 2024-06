On musarde du côté des galeries d’art du Keyes Art Mile, et notamment du côté de la Everard Read, qui représente des superstars du pays, comme Lady Skollie. Au Rosebank Art & Craft Market, place aux beaux objets perlés typiquement sud-africains.

On magasine au 44 Stanley. The Storer et plusieurs autres belles enseignes se déploient autour de cours intérieures arborées dans ce qui a été, autour des années 1930, un ensemble industriel. Ensuite, direction le chouette quartier de Melville, dans les parages de la 7th Street et des 3rd et 4th Avenue, le temps d’un café au Bread & Roses ou d’un cocktail au bar tiki de l’Anti Social Social Club. Chez ZA Etc, on admirera le travail des joailliers locaux.

On trinque au bar rooftop du Living Room. On se régale au Marble. Il y a de… l’antilope au menu de cette table, qui donne dans le genre braai (barbecue) chic. Chez Les Créatifs, on découvre la cuisine du chef Wandile Mabaso, un nom qui monte. Et dans un ancien garage du quartier Braamfontein, place à la fête le samedi autour de bières locales et de tapas dans le cadre du marché Neighbourgoods.