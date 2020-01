Au cœur de l’automne, j’ai eu la chance de voguer à bord du superbe Soleal, conçu en 2013, où les quelque 142 membres d’équipage m’ont offert un service cinq étoiles, aussi sympathique qu’irréprochable. Ses lignes tout en sobriété et raffinement et sa taille modeste en font un yacht rare sur le marché: on n’y trouve que 132 cabines et suites pouvant accueillir 263 passagers. Une ambiance intimiste, si on la compare à celle des plus gros paquebots qui peuvent en accueillir plusieurs milliers.

Deux restaurants (le Gastronomique et le Grill, plus décontracté avec sa terrasse extérieure) nous accueillent à bord du Soleal, afin de répondre à vos envies du moment. On y retrouve une vaste sélection de mets composés de produits de saison raffinés (légumes, fruits, viandes, poissons et fruits de mer locaux) et d’ingrédients finement sélectionnés, ponctués d’inspirations des régions du monde visitées. Le tout merveilleusement en accord avec une sélection de grands crus, dont le champagne Veuve Clicquot pour conclure avec les fameuses pâtisseries La Durée. Si je m’attendais à savourer une cuisine haut de gamme basée sur le patrimoine culinaire français, j’ai néanmoins été surprise de retrouver aussi un menu végétarien aux saveurs subtiles et audacieuses: polenta, risotto, protéines végétales agrémentées de salades originales et variées, etc.