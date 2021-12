1. La proximité

Saviez-vous que Prince Edward County, en Ontario, est situé à seulement trois heures et demies de Montréal? La route se fait vite et bien, et de plus, les paysages qu’on aperçoit de la fenêtre de notre voiture sont à couper le souffle. Autrement dit, c’est une route «pas plate» du tout!

2. Le décor

Quand les nouveaux propriétaires de Merrill House, le directeur de création Jordan Martin de Rosales et son mari, l’artiste Evert Rosales de Martin, ont racheté la maison en 2018, c’était dans le but de transformer l’endroit en destination vacances ou détente à la fine pointe du luxe, vins hors pair et repas gastronomiques inclus. Résultat : la maison originalement construite en 1878 par Edwards Merrill a subi une cure de jouvence, tout en conservant son héritage historique. Chaque pièce est enjolivée de magnifiques tapisseries, d’œuvres d’art contemporaines et d’antiquités (autant des tableaux que des sculptures, des murales et autres meubles et items de décoration absolument fascinants), et l’hôtel-boutique comporte aussi un bar intime, pour ne pas dire privé, où l’on peut siroter un délicieux cocktail, un lounge où l’on peut expérimenter des spectacles de réalité virtuelle, un restaurant incroyable où l’on peut déguster vins de la région et mets savamment gourmands, et un sauna sec où l’on peut relaxer jusqu’à plus… sec! Aussi, les murs des lieux accueillent en tout temps des expositions temporaires mettant de l’avant des artistes locaux ou internationaux, à découvrir à notre rythme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Merrill House (@merrillhouse1878)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Merrill House (@merrillhouse1878)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Merrill House (@merrillhouse1878)

3. La cuisine

Affirmer qu’on mange bien à Merrill House est un euphémisme. Le restaurant, situé au sous-sol de l’établissement, présente une cuisine française, plus précisément de Bourgogne, avec accents du terroir, de type «de la ferme à la table». Le chef Michael Sullivan et son équipe préparent des plats délicieusement gourmands, à la fois frais, tout faits maison et complexes, pour le plus grand bonheur de nos papilles. Au menu : foie gras au torchon, raviolis au confit de lapin, tartare de bœuf, salade de crabe, gravlax de saumon, gnocchi à la ricotta, veau poêlé, pithiviers, poissons grillés et autres contre-filets de bœuf ou de bison. Bon à savoir : les plats sont créés pour s’agencer aux vins de la région – et non le contraire. À noter également que le déjeuner est gracieusement offert avec toute réservation pour une nuitée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Merrill House (@merrillhouse1878)

4. Le vin

Ce qui m’a le plus surprise de mon escapade au Comté de Prince Edward? L’incroyable qualité – et grande diversité – des vins de la région! Merci à la sommelière en chef Astrid Young pour le cours privé qui m’a fait découvrir des tonnes de grands crus et qui m’a énormément appris sur les Chardonnay et les Pinot Noir qui font la renommée des lieux. Jalousie? Pas besoin! Il est possible pour vous aussi de réserver votre classes de maître (différentes classes sont disponibles, tout dépendant vos intérêts et votre budget) avec l’experte pendant votre séjour.

5. L’ambiance festive

Tout le temps des Fêtes, Merrill House revêt ses plus beaux atours de Noël. Sapins, guirlandes, lumières sont au rendez-vous. Et plusieurs événements spéciaux sont à l’agenda : soirées de musique live, vin chaud au bord du foyer, marché des Fêtes, tours de la maison par le propriétaire Jordan, veillée du nouvel An avec souper à six services + les accords de vins… Disons que s’il y a un endroit où on rêve de passer notre réveillon, c’est bien là!

Pour plus d’information, visiter le merrill-house.com.

Lire aussi:

Comté de Prince Edward: nos meilleures adresses pour un séjour mémorable

Comté de Prince Edward: 6 itinéraires pour explorer la région

10 bonnes adresses pour un week-end à Toronto