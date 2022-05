On adore cette auberge douillette qui incite au décrochage total, en plein cœur de la réserve faunique de Matane. Perché à 615 m d’altitude, l’établissement ne compte que 18 chambres. L’intimité et le cadre sauvage rendent l’aventure encore plus exclusive. Le hic? Vous vous en doutez : l’auberge gérée par la Sépaq affiche souvent complet des mois à l’avance. Raison de plus pour planifier son escapade le plus longtemps possible à l’avance, qu’on préfère le ski Hok, de haute route, la randonnée pédestre ou le vélo de montagne à assistance électrique!