14h55. C’est la durée de l’envolée vers la capitale du Queensland, État du nord-est de l’Australie. Comme il s’agit d’un vol de nuit, on roupille, puis on visionne tous les films ou séries qu’on a ratés ces derniers mois, on bouquine un brin, on mange et voilà, on atterrit. Quoi, déjà ?!

Première impression : on jurerait que Brisbane a été façonnée par un serpent d’eau! En effet, le fleuve éponyme qui la traverse a si bien joué du coude qu’il a créé de longues langues de terres où se sont développés ses quartiers-villages. Résultat? La proximité des flots crée une atmosphère de vacances permanente!

Deuxième impression : oh, que de grues et de chantiers de construction! Et pour cause : la ville de 2,3 millions d’habitants se refait une beauté et améliore ses infrastructures en vue de la tenue des Jeux olympiques d’été, en 2032.

Alors, déposons nos pénates au centre-ville, autrement appelé Central Business District (CBD), et explorons la ville à pied ou en CityCat (navette fluviale), un mode de transport ultra agréable.