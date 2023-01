On souhaite se gâter? On choisit l’InterContinental Hayman Island Resort, seul hôtel de Hayman, un îlot de 4 km2. L’établissement de 166 chambres, suites et villas avec piscine s’est récemment refait une beauté, à hauteur de 135 millions $. D’un côté, la mer et de longues plages. De l’autre, la forêt et des collines, où s’aventurer avec un guide naturaliste pour apprendre une chose ou deux sur les wallabies et les cacatoès. L’ensemble est vraiment enchanteur. Pas étonnant qu’on y ait croisé plusieurs nouveaux mariés! Psitt : on nous y emmène en yacht privé depuis la marina d’Airlie Beach – un vrai traitement de star, champagne compris!

On y va pendant le chaud été austral (notre hiver) et en septembre, le plus beau mois selon les « locaux ».