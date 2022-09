L’offre de restaurants sur l’île est également des plus intéressantes. L’île faisant partie du Commonwealth, de nombreux britanniques s’y sont installés de façon permanente pour ouvrir de nombreux commerces et d’épatants restaurants. Celui dont tout le monde parle, Sheer Rocks, est d’ailleurs des plus surprenants. D’abord, au Sheer Rocks, il est possible de louer une piscine «creusée dans le roc » pour l’après-midi ou la soirée. C’est très chic, sans être guindé et on adore le concept. Le restaurant propose deux sections, l’une qui fait directement face à l’océan avec des tables de style bistro pour un apéro au coucher de soleil, et une salle à manger à aire ouverte pour profiter de la vue. Les propriétaires ont également acquis il y a quelques années, un autre restaurant, Catherine’s Café, véritable institution sur l’île. Catherine’s est située directement sur la plage et propose un menu de jour et de soir. Une fois sur place, on prolongera très certainement l’heure du brunch jusqu’à la fin de l’après-midi, ne serait-ce que pour profiter de l’ambiance « beach club » de l’endroit, et de la magnifique plage de Pigeon Point.