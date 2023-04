Planer dans les airs (en toute sécurité)

Pas besoin d’être à proximité d’une montagne pour faire du deltaplane. Le Wallaby Ranch, le plus vaste parc de deltaplane au monde, attire les amateurs de sensations fortes et les âmes curieuses à son école de pilotage, qui est située à Davenport, à environ 35mn au sud d’Orlando et des centres touristiques. On peut y faire du deltaplane en tandem de manière originale (et sécuritaire) en se faisant remorquer par un ultraléger jusqu’à 600 m du sol, puis, une fois détachés, on redescend sur terre en planant sur les courants d’air.

