Ces pois chiches ont connu leur heure de gloire sur Instagram pour de nombreuses raisons. La première étant la simplicité de la recette : on jette tout dans une poêle et on enfourne, laissant le plat vivre sa vie (et donc vous la vôtre). La seconde est que la cuisson lente des pois chiches sans autre liquide que l’huile les rend super tendres, permettant à tous les arômes de se libérer dans le corps gras. Enfin, le plat peut facilement être préparé à l’avance et servi plus tard ; il ne fait que s’améliorer avec le temps. Pour un repas végétalien, remplacez le yogourt grec par un substitut sans produits laitiers, et servez les pois chiches avec du riz.