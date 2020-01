Selon l’Office national du tourisme japonais, le nombre de Canadiens séjournant en sol nippon est en hausse ces dernières années. Si la tendance se maintient, il en prédit même une augmentation de 20 % en 2016! Mais pourquoi ce pays, qui n’est pas exactement la porte d’à côté, clignote-t-il tout à coup sur l’écran radar de nos vacances?

Plusieurs facteurs jouent en sa faveur, le plus important d’entre eux étant sans doute le fait que l’archipel est perçu comme sûr. Effectivement, au Japon, les kamikazes n’existent plus qu’au cinéma… Un autre atout, pour nous, est la faiblesse du yen, qui donne du poids à notre dollar. Mais il y a beaucoup d’autres bonnes raisons de filer illico sur Tokyo! Voyons voir…

Crédit: Hoshinoya Kyoto

Le raffinement

Les esthètes sont servis! Partout la beauté est au rendez-vous dans l’archipel. Elle est manifeste dans l’architecture (un «must» entre autres «musts» à Tokyo: le 21_21 Design Sight, dessiné par l’architecte Tadao Ando et co-dirigé par le designer Issey Miyake); dans le mobilier urbain (bancs publics et autres fontaines); dans la présentation des fruits sur un étal; l’emballage du plus insignifiant des achats; la céramique dans lequel on boit le saké; et jusque dans les lignes aérodynamiques des trains à grande vitesse que sont les fameux shinkansen! (www.ilovejapan.ca)