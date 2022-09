Profiter des terrasses et des Biergärten

Dans le quartier Mitte, le Hackescher Markt — « marché de Hacke » — se trouve non loin de l’Île aux Musées et du parc Monbijou. On y trouve plusieurs boutiques, restaurants et hôtels. Un marché et un biergärden y accueillent aussi souvent un mélange de touristes et de locaux. Dans le même quartier, Alexanderplatz est l’une des places les plus fréquentées de Berlin. On y croise une faune hétéroclite tout sauf ennuyeuse. Avis aux intéressées : Visit Berlin a concocté une liste des terrasses qui offrent les plus beaux points de vue sur la ville ainsi qu’une autre des toits-terrasses. Non, il n’est pas nécessaire d’aller en haut de l’iconique Tour de Télévision de Berlin pour prendre de jolies photos !