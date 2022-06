Le Susona LXR Hotels & Resorts est le premier hôtel de cette chaîne hôtelière du groupe Hilton en Turquie. Situé dans une péninsule privée, l’hôtel offre un accès en plein air aux chambres, suites et villas, en plus de ses trois restaurants : Frankie Beach Club, le restaurant au bord de la piscine, Ezi, le restaurant pour le petit-déjeuner (leur petit-déjeuner turc est impeccable!), et celui du soir comprenant un bar, Malva. On y sert une cuisine locale, fraîche et colorée, à la lumière des classiques culinaires de la côte égéenne.

Conseil d’amie : faites-vous plaisir et allez vous faire masser au Soul Spa. Il se peut fort bien que vous tombiez endormi en moins de deux !