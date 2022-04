Comme le veut la tradition à Dubaï, tant qu’à bâtir quelque chose, aussi bien le faire pour battre un record mondial. Dubai Mall est le centre commercial le plus visité au monde avec pas moins de 100 millions de visiteurs par année. On y trouve plus 1200 boutiques, incluant les grands magasins, Galeries Lafayette et Bloomingdale’s. Il y a aussi une patinoire, une chute, le plus grand aquarium et zoo sous-marin au monde, un parc de réalité virtuelle et augmentée, un grand souk et des centaines de restaurants.

Bon à savoir : Un spectacle mettant en vedette les fontaines de Dubaï – les plus grandes fontaines chorégraphiées au monde – est présenté tous les soirs.

Adresse : Financial Center Street, à côté de Burj Khalifa, Dubaï