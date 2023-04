Il n’y a pas de doute, on mange très bien à Toronto. L’importante diversité culturelle dans la ville offre un heureux mélange de saveurs d’ici et d’ailleurs. Les restaurants Pai et Kiin de la cheffe Nuit Regular proposent une cuisine typique du nord de la Thaïlande en version décontractée pour l’un et gastronomique pour l’autre. Selon nos envies et notre budget, on a droit à des plats aussi délicieux pour les papilles que pour les yeux. Chez Pai, on adore la salade de chou rouge et mangue, ainsi que le miang kung, un plat à partager comprenant des feuilles de bétel à garnir de crevettes, de noix de coco ou d’arachides grillées et de sauce au tamarin. Du côté de Kiin, on se délecte du menu royal végane, incluant un cari rouge au tofu et une salade de papaye verte.