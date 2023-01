Nous voyagerons plus léger

Souvent plus long, source d’irritation, voire d’angoisse et avec des coûts associés non négligeables, l’enregistrement des bagages à de quoi décourager. Les sagas des derniers mois entourant la perte de valises, les délais de livraison ou encore les montagnes de valises s’accumulant dans les aéroports n’ont rien arrangé.

Ces fâcheux événements nous ont amenés à nous interroger : avons-nous vraiment besoin de tout ce qu’il y a dans notre valise ? Dix robes et cinq paires de sandales pour un séjour d’une semaine, est-ce vraiment nécessaire ? On peut être créatifs dans nos agencements et porter la même jupe ou la même robe plus d’une fois. On privilégie plus que jamais la flexibilité et la simplicité de voyager léger. Une valise carry-on ou un grand sac fourre-tout et le tour est joué!