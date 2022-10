Le tourisme durable

Souvent mentionnée parmi les destinations les plus vertes d’Europe, Amsterdam met aussi de l’avant le tourisme durable. Transport actif par excellence, le vélo séduit tant les plus jeunes que les plus vieux. Les piétons doivent cependant avoir des yeux tout le tour de la tête! Parmi les transports en commun, notre favori reste le tramway. Plusieurs hôtels ont aussi obtenus différentes certifications liées à l’environnement. L’Hotel Jakarta, l’un des premiers hôtels carboneutres de la ville, se trouvent là où partaient jadis les bateaux pour l’Asie. L’influence indonésienne est aussi présente dans la déco et dans l’assiette (on mange divinement bien au resto!). Nous avons adoré les multiples jardins intérieurs (arrosés avec de l’eau de pluie), l’architecture audacieuse de SeARCH architects and urban planning et les multiples liens avec l’histoire maritime de l’endroit. En soirée, il faut absolument siroter un cocktail au Malabar, avec vue sur le fleuve!