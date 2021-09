La toute première propriété à double enseigne d’Hilton au Québec combine les marques Homewood Suites par Hilton et Hilton Garden Inn dans un concept hybride tout neuf. Les 157 chambres spacieuses et contemporaines du Hilton Garden Inn sont pensées pour la clientèle d’affaires tandis que la clientèle en séjour prolongé pourra choisir parmi les 133 suites de type «résidentiel» du pavillon Homewood Suites, dotées de cuisines complètes. L’hôtel Hilton Montréal Midtown a été inauguré au début de l’été et souhaite offrir le meilleur des deux mondes à la clientèle touristique. On y retrouve aussi deux restaurants: la Brasserie Blandino et Le Pancho Taqueria, de même que le réputé traiteur montréalais Brera Catering. Ce sont deux cabinets de design reconnus— Blazysgerard et Atelier Zebulon Perron — qui signent la conception et de la décoration intérieures. La murale sur la devanture de l’hôtel évoque quant à elle l’œuvre de l’artiste montréalais Carmelo Blandino.