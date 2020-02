West Palm Beach, Floride

Lorsqu’on pense au sud de la Floride, très apprécié des Québécois en hiver pour ses températures clémentes à longueur d’année, c’est instinctivement Miami ou Fort Lauderdale qui nous vient en tête. Pourtant, la région moins fréquentée de West Palm Beach, à environ 1h30 de route de Miami, est facilement accessible par vol direct de Montréal et propose un agréable mélange entre le côte glam de South Beach et l’ambiance familiale de Fort Lauderdale. À West Palm Beach, vous trouverez un centre-ville animé avec boutiques et restaurants de qualité, des kilomètres de plage, des hôtel-boutiques indépendants (c’est d’ailleurs ce qui caractérise la région de West Palm Beach, où les imposants complexes hôteliers se font plus rares que chez ces voisines) une atmosphère détendue et accueillante, en plus bien sûr, d’une température clémente… au bord de la plage!

Pourquoi s’y rendre:

Durée de vol depuis Montréal: 3 heures

Principal avantage: offre tous les avantages du sud de la Floride (chaleur, plages, sites d’intérêt) sans l’achalandage des villes voisines

Petit plus: Miami est facilement accessible en train du centre-ville de West Palm Beach

Phoenix, Arizona

Si vous rêvez de faire le plein de chaleur, pourquoi ne pas vous diriger vers le désert du sud-ouest américain? Phoenix, la capitale de l’Arizona, est facilement accessible de Montréal grâce aux nombreux vols directs qui y sont offerts quotidiennement. En 5h top chrono, vous arriverez à l’épicentre de l’état du Grand Canyon où vous pourrez admirer de superbes paysages désertiques et faire le plein de chaleur & de vitamine D. Bien que la mer soit très loin du désert, vous retrouverez, dans la grande région de Phoenix, de nombreux complexes hôteliers axés sur le bien-être avec piscine et spa, terrains de golf, cours de yoga et pilates et sentiers de marche/randonnée pour profiter du style de vie «wellness» qui prévaut dans le désert.

Pourquoi s’y rendre:

Durée de vol depuis Montréal: 5 heures

Principal avantage: les paysages désertiques dramatiques et la chaleur

Point bonus: les nombreux resorts axés sur le bien-être

Nassau, Bahamas

La région des Bahamas a fait les manchettes pour les mauvaises raisons ces derniers temps. Et, bien que l’ile de Grand Bahama fut ravagée par un ouragan en septembre 2019, c’est plutôt du côté de Nassau que la majorité des activités touristiques se concentrent. On profite donc de quelques jours de repos pour sauter dans un avion, qui nous transportera rapidement dans la capitale des Bahamas et l’on encourage, du même coup, un pays qui tente de reconstruite sa plus grande île. À Nassau, on profite des plages de sable blanc, des restaurants de chefs de renommée mondiale, on s’amuse dans les casinos inspirés de Las Vegas et on s’émerveille devant les gigantesques complexes hôteliers de grand luxe. Les Bahamas, c’est le style de vie des Caraïbes sans compromis sur la qualité des infrastructures.

Pourquoi s’y rendre:

Durée de vol depuis Montréal: 4 heures

Principal avantage: l’offre hôtelière et restauration haut de gamme

Point bonus: on encourage du même coup le tourisme dans ce pays récemment affecté par un ouragan

La Havane, Cuba

La Havane, capitale cubaine, célébrait cette année ses 100 ans d’existence et s’est refait une beauté pour l’occasion. De Montréal, on s’y rend facilement par vol direct afin de s’immerger dans l’histoire de cette ville colorée et animée, à mille lieues des destinations touristiques que l’on connait déjà à Cuba. À La Havane, on danse dans une boîte de nuit à ciel ouvert, on admire l’art de rue, on arpente les rues à l’architecture multicolore et bien sûr, on fait le plein de soleil et bonne humeur. La plage la plus près se trouve à une vingtaine de kilomètres du centre historique, récemment rénové, c’est donc plutôt une immersion culturelle et historique qu’un weekend de farniente qui vous attend, mais c’est tout aussi revigorant!

Pourquoi s’y rendre:

Durée de vol depuis Montréal: 4 heures

Principal avantage: la riche histoire et l’immersion dans la culture cubaine

Point bonus: vivre un choc des cultures dans le quartier «Old Havana»

Playa Mujeres, Mexique

Tout juste au nord de Cancún, au Mexique, la récente station balnéaire de Playa Mujeres se démarque de sa voisine par ses plages quasi désertes et sa nature luxuriante. Parfait pour les voyageurs qui aimaient la proximité de Cancún, mais pas tant son côté cliquant et ses hôtels les uns sur les autres. À Playa Mujeres, le développement touristique s’est fait sur le tard; les hôtels y sont récents et moins nombreux. On en profite donc pour découvrir une « nouvelle » destination mexicaine, se baigner dans l’océan et se faire bronzer sur ses plages de sable blanc, juste assez loin du brouhaha de Cancún.

Pourquoi s’y rendre:

Durée de vol depuis Montréal: 5 heures

Principal avantage: les plages sont beaucoup plus sauvages et tranquilles qu’à Cancún

Point bonus: vous pourrez vous vanter d’avoir visité une destination qui n’est pas encore sur le «radar» touristique