Sur votre chemin vers le territoire du Pontiac, un premier arrêt s’impose au Potager Eardley, à Gatineau, où on peut s’approvisionner en fruits, légumes et autres victuailles de saison. Ensuite, direction les Chalets Prunella, des cocons tout mignons. Ils sont situés dans une nature sauvage au bord du lac Johnson, et allient minimalisme, confort et design contemporain. On aime qu’ils soient l’initiative de deux sœurs entrepreneures, et on en aime aussi le nom, un clin d’œil à une plante de chez nous, la prunelle, qui guérit tout, paraît-il!