Les adeptes du voyage lent (slow travel) le savent; explorer un endroit à vélo nous rapproche non seulement de la nature, mais nous permet aussi de prendre le temps d’observer et de profiter de toute la beauté qui nous entoure. Puis, ça nous permet de bouger à notre rythme au fil des valons et des monts.

Cantons-de-l’Est – 39 km

Non loin de Montréal, les Cantons-de-l’Est sont une destination parfaite pour les amoureuses du vélo et de bonnes adresses gourmandes. Qu’on roule tout doucement, à vitesse grand V ou qu’on préfère le vélo de montagne, ce ne sont pas les options qui manquent pour se divertir sur deux roues dans les Cantons.

Prenons par exemple le circuit de 39 km, Entre deux rives reliant Ayer’s Cliff à North Hatley. Une fois arrivée à destination, il y a de délicieuses adresses pour casser la croûte et même déguster de bonnes bulles. Le Manoir Hovey est certainement un incontournable de la région. La vue sur le lac Massawippi est imprenable; c’est l’endroit parfait pour prendre un répit pendant un long circuit. Non loin de là, tout juste en haut d’une bonne côte, il y a le magnifique Domaine Bergeville, un des rares vignobles biologiques au Québec à ne produire que des bulles, d’excellentes bulles en blanc, rosé et rouge ! Après quoi, on peut prendre la navette Le Wippi pour retourner à Ayer’s Cliff en toute sécurité.

Charlevoix – 60 km

Qu’on se le tienne pour dit, Charlevoix est tout sauf le calme plat pour les cyclistes ! Il faut donc avoir l’habitude rouler pour s’amuser sur les routes charlevoisiennes. On peut par exemple partir de l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix à Baie-Saint-Paul et prendre la route 362 (rue Ambroise Fafard) vers l’est et on prend aussitôt le chemin St-Laurent sur la gauche. De là, on roule jusqu’à la passante route 138 qu’on emprunte brièvement pour rejoindre la route 381 vers le Parc national des Grands-Jardins. Les intimes la surnomment la route de la petite maison jaune. La côte avant d’arriver à ladite maison est courte, mais abrupte. Et le jour où on parvient à la monter sans débarquer de son vélo, c’est un jour de fête !

Au retour, c’est la joie de retrouver le Spa Nordique Le Germain, dont les soins en massothérapie seront offerts à partir du 15 juin et l’accès à la piscine sera permis le 20 juin. De plus, le restaurant de l’hôtel offre des boîtes à lunch à emporter pour faire le plein de plats savoureux et nourrissants à déguster au soleil en face du fleuve ou dans le magnifique espace à aire ouverte de la propriété. Et si vous êtes dans le coin un dimanche, le marché public de Baie-Saint-Paul se tient au centre-ville du 28 juin au 11 octobre.

Outaouais – 51 km

La vallée de l’Outaouais est un petit paradis pour celles qui adorent jouer dehors. Le parc de la Gatineau est sans conteste un arrêt obligé dans la région. Déjà, les routes dans le parc sont bien entretenues et elles sont habituellement fermées aux voitures le dimanche de 6 h à 13 h de la Journée nationale des patriotes à la fête du Travail. En raison de la situation actuelle, elles sont fermées aux voitures chaque jour jusqu’au 28 juin 2020. Le comble du bonheur pour les cyclistes ! Une route classique est de monter jusqu’au belvédère Champlain, une ascension d’une vingtaine de kilomètres depuis le Centre des visiteurs (stationnement P3) situé sur le chemin Scott. Une fois rendue au sommet, on voit bien la rivière des Outaouais au loin et la belle vallée se dévoile sous nos yeux !

Au moment de rentrer, ça vaut le coup de faire un petit détour par la charmante municipalité de Chelsea. Sur place, on peut emporter un savoureux goûter et un bon café chez Biscotti & cie ou se rafraichir avec une glace artisanale à La Cigale.

Bas-Saint-Laurent – 211 km

Les spécialistes du voyage à vélo, Vélo Québec Voyages proposent un superbe circuit en groupe ou en liberté dans le Bas-Saint-Laurent. De Lévis à Rivière-du-Loup, on peut faire le trajet en 211 km ou 354 km, tout dépendant si on fait ou non les boucles supplémentaires à l’itinéraire. C’est donc l’occasion rêvée de rouler sur le bord du fleuve pendant près d’une semaine ! Il n’y a rien de tel pour faire le plein d’air marin.

En chemin, les bonnes adresses se succèdent. Dès le village de St-Roch-des-Aulnaies, il y a la superbe boulangerie Du pain…c’est tout ! et la cantine du terroir, Mamie Pataterie qui possède également une succursale à Saint-André de Kamouraska. Voilà une autre fabuleuse municipalité du Bas-Saint-Laurent pour les fines bouches. Pensons à la boulangerie Niemand, la microbrasserie La Tête d’allumette et le bistro Côté-Est mettant particulièrement bien en valeur les produits locaux. À noter que la plupart des adresses sur la route offrent des plats ou boissons à emporter.

Mauricie – tous les niveaux

Pour celles qui préfèrent le vélo de montagne, Les chèvres de montagne, cette formidable communauté de filles de plein air organise habituellement des sorties et des camps d’entrainement de divers sports, comme le vélo de montagne, la pêche à la mouche et l’escalade. Cet été, elles vont justement s’en tenir aux clubs de vélo de montagne. Elles suggèrent d’ailleurs le Mont Saint-Mathieu, tout près de Shawinigan. Leurs pistes coup de cœur pour les débutantes sont La Plantation, Ti-Lou et Loupette, alors que les adeptes d’endurance et de sauts pourront s’amuser dans la piste, La Castor All Dressed. Tant qu’à être dans le coin, elles recommandent d’aller faire un tour dans les pistes du Parc Récréo, situé à une quinzaine de minutes du Mont Saint-Mathieu.

Pour l’après-vélo, le Café Bistro du Village à St-Mathieu-du-Parc est l’endroit idéal pour se sustenter. On peut aussi y louer des gîtes et de chalets pour dormir sur place. Puis, la microbrasserie Trou du diable au centre-ville de Shawinigan est l’une des très bonnes adresses de la région.

