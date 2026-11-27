ALL BLUES

Dans la boutique All Blues, au centre-ville, contemplez ce que son fondateur, Jacob Skragge, appelle la « serre » : une structure en verre de 1,3 tonne abritant des bijoux unisexes en argent sterling ou en or, confectionnés par un orfèvre du quartier. La marque préfère la lenteur au rythme saisonnier de la mode et elle a récemment diversifié son offre en ajoutant une collection d’articles pour la maison. Celle-ci comprend des vases, des sous-verres, des coquetiers (typiquement scandinaves) et des porte-encens en acier inoxydable, accompagnés d’encens au santal provenant d’une entreprise familiale japonaise, qui le fabrique depuis plus de 200 ans.

GALERIE STORM

Le couple créatif, formé de Mattias (un peintre talentueux) et de Carolina Storm (la plume derrière l’infolettre Storm Journal, qui se consacre au design et est publiée sur Substack), est à l’origine de la Galerie Storm, une entreprise à mi-chemin entre la galerie d’art et l’appartement de collectionneur. Cette adresse du quartier Östermalm, ouverte sur rendez-vous, présente des œuvres abstraites et contemporaines ainsi que des meubles vintage, de la céramique et des objets triés sur le volet. Carolina déniche des pièces uniques pendant des ventes aux enchères internationales et elle les réunit sous un même toit pour satisfaire les amateurs de design scandinave, d’art contemporain et de bibelots de caractère.