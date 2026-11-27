Stockholm offre un équilibre parfait entre mer, nature et vie urbaine. Cette ville qui comprend 14 îles est façonnée par l’eau. Et un engagement profond de la collectivité locale envers un mode de vie écoresponsable y place l’environnement au premier plan. Pionnière en matière de développement durable, Stockholm est aussi un haut lieu de la mode, de l’art, du design et de la culture. Bref, la métropole nordique ne manque pas de choses à explorer. Voici comment en profiter.
OÙ DORMIR?
GRAND HÔTEL
Le Grand Hôtel, fondé en 1874, figure parmi les établissements les plus prestigieux du monde et a accueilli des personnalités mythiques durant ses 150 ans d’histoire, notamment Frank Sinatra, Greta Garbo et Martin Luther King Jr. Ses 273 chambres et 70 suites conjuguent glamour d’antan et style moderne. Ce complexe au bord de l’eau bénéficie d’une vue imprenable sur le palais royal et la vieille ville. (Dans chaque chambre, des jumelles sont mises à la disposition des clients pour leur permettre d’admirer ces sites emblématiques de plus près.) Ses restaurants et ses bars comblent toutes les envies. On compte parmi eux le Seafood Gastro, étoilé Michelin, le Cadier Bar et son ambiance feutrée, et le Veranda, le seul restaurant suédois à servir un smörgåsbord (un buffet traditionnel) à longueur d’année. (Ne manquez pas les boulettes d’élan à la confiture d’airelles.) L’hôtel possède également l’une des plus importantes caves à vin du pays. Et comme on est en Scandinavie, le spa et les espaces bien-être sont d’une qualité remarquable. Le Grand Hôtel dispose d’un sauna, de bains de vapeur, d’une piscine et de bassins d’eau chaude et froide. Bref, tout ce qu’il faut pour vivre une expérience de détente à la suédoise.
Grand hôtelJul fasad
OÙ MANGER?
Ce restaurant de quartier est un favori des Stockholmois. La carte s’inspire des cuisines du sud de la France et du nord de l’Italie et propose, notamment, comme plat vedette, un cacio e pepe crémeux avec des pâtes parfaitement al dente. Les plats du jour sont écrits à la craie sur un tableau noir, et des classiques réconfortants, comme le vitello tonnato, la salade panzanella et le canard sauvage, complètent le menu convivial.
Cette adresse de 24 places, intime et chaleureuse, est réputée pour son gin maison, distillé sur place dans une cuve en acier inoxydable. Les cocktails s’accordent à merveille avec de petits plats à partager mettant à l’honneur des ingrédients locaux et saisonniers. Parmi les incontournables: le concombre saumuré servi avec du miel et de la smetana (une crème sure), et d’irrésistibles frites allumettes.
Le restaurant Minh Mat, inscrit au guide Michelin depuis 2024, marie des produits suédois aux saveurs vietnamiennes. Son menu met particulièrement en valeur les cultures des minorités ethniques du nord-ouest du Vietnam (Tây Bắc), en important ses épices directement de cette région. Le Minh Mat est connu pour son interprétation du plat national vietnamien, la soupe phô, préparée avec des os et de la viande de buffle d’eau (élevé dans une ferme du comté de Södermanland, au sud de Stockholm), des herbes et des légumes vietnamiens cultivés dans son jardin urbain.
BAR AGRIKULTURGracieuseté BAR AGRIKULTUR
QUOI FAIRE?
FOTOGRAFISKA
Le musée Fotografiska, aussi présent à Berlin, à Tallinn et à Shanghai – d’autres ouvertures sont prévues cette année –, a débuté à Stockholm en 2010. (Le Fotografiska New York, qui était installé dans le bâtiment historique Church Missions House, que la fameuse escroqueuse Anna Delvey souhaitait acquérir pour son projet de club artistique, a, lui, fermé ses portes.) L’institution suédoise, dont le nom signifie simplement « photographique », est vouée à la photographie, à l’art contemporain et à la culture, et ses expositions mettent en valeur des talents émergents ou confirmés. Ne passez pas à côté d’une pause gourmande dans l’un de ses restaurants primés situés au dernier étage, d’où on a une vue spectaculaire sur Stockholm.
FOTOGRAFISKAGracieuseté FOTOGRAFISKA
L’atelier qu’occupait Carl Eldh (1873–1954), l’un des sculpteurs les plus importants de Suède, a été transformé en musée. Ce lieu perché aux abords de la ville et surplombant le lac Brunnsviken préserve les œuvres de cet artiste, de même que ses outils, ses effets personnels, ses photos et ses livres. Contrairement à de nombreux sculpteurs, qui détruisent leurs moules originaux pour éviter toute reproduction, Carl Eldh les a conservés. C’est ainsi que plus de 400 pièces en plâtre, en argile, en pierre et en bronze sont aujourd’hui exposées dans ce musée.
CARL ELDHS ATELJÉMUSEUMGracieuseté CARL ELDHS ATELJÉMUSEUM
OÙ MAGASINER?
SVENSKT TENN
Pour plonger dans l’univers du design scandinave, Svenskt Tenn est une adresse d’exception en matière de décoration d’intérieur, où le savoir-faire et la créativité se rencontrent. Des motifs audacieux et maximalistes, empreints de fantaisie, habillent des meubles, des luminaires, des tables à manger et des papiers peints. Le célèbre designer Josef Frank, dont les dessins originaux lui ont valu une renommée internationale, signe plusieurs de ces imprimés.
ALL BLUES
Dans la boutique All Blues, au centre-ville, contemplez ce que son fondateur, Jacob Skragge, appelle la « serre » : une structure en verre de 1,3 tonne abritant des bijoux unisexes en argent sterling ou en or, confectionnés par un orfèvre du quartier. La marque préfère la lenteur au rythme saisonnier de la mode et elle a récemment diversifié son offre en ajoutant une collection d’articles pour la maison. Celle-ci comprend des vases, des sous-verres, des coquetiers (typiquement scandinaves) et des porte-encens en acier inoxydable, accompagnés d’encens au santal provenant d’une entreprise familiale japonaise, qui le fabrique depuis plus de 200 ans.
GALERIE STORM
Le couple créatif, formé de Mattias (un peintre talentueux) et de Carolina Storm (la plume derrière l’infolettre Storm Journal, qui se consacre au design et est publiée sur Substack), est à l’origine de la Galerie Storm, une entreprise à mi-chemin entre la galerie d’art et l’appartement de collectionneur. Cette adresse du quartier Östermalm, ouverte sur rendez-vous, présente des œuvres abstraites et contemporaines ainsi que des meubles vintage, de la céramique et des objets triés sur le volet. Carolina déniche des pièces uniques pendant des ventes aux enchères internationales et elle les réunit sous un même toit pour satisfaire les amateurs de design scandinave, d’art contemporain et de bibelots de caractère.
ALL BLUESMikael Olsson
KONST-IG
Considérée comme la plus grande librairie d’art indépendante en Scandinavie, Konst-ig est spécialisée dans les ouvrages d’art, d’architecture, de design et de photographie provenant de maisons d’édition indépendantes et internationales, de musées et de galeries. La boutique est aussi un lieu de rencontre pour la scène créative de Stockholm et elle accueille régulièrement des lancements de livre, des séances de dédicaces, des conférences et des expositions, en favorisant un dialogue permanent avec les voix émergentes.
ACNE STUDIOS NORRMALMSTORG
La boutique phare de la marque de luxe suédoise Acne Studios est nichée dans un bâtiment datant du 19e siècle, où s’est déroulé en 1973 le braquage à main armée d’une banque qui a donné naissance à l’expression « syndrome de Stockholm ». L’histoire et le drame imprègnent encore l’espace, où le marbre et la restauration de certains éléments d’origine de la banque lui confèrent une atmosphère de solennité. Découvrez les vêtements de prêt-à-porter pour hommes et femmes, les chaussures, les sacs, les accessoires et les pièces en denim signature de la griffe.