Le style scandinave est unique en son genre. Qu’il s’agisse de dessiner une robe ou de préparer un repas, si une chose vaut la peine d’être faite, elle vaut la peine d’être bien faite. Même si ce style particulier – rationnel et intemporel – n’est pas toujours bon marché, on sait qu’en choisissant le design scandinave, on a en pour son argent. Et dans tout Copenhague, on sent la fierté des Danois pour cette façon de créer, de penser ce qui les entoure.

Nous nous sommes rendues dans la capitale danoise pour le lancement mondial du premier VUS de Polestar, la marque suédoise de véhicules électriques de luxe qui marie parfaitement forme et fonction. Nous avons parcouru les rues de la ville, réputée pour son ordre sans faille, en empruntant des voies strictement réservées aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons, afin de découvrir le meilleur du design scandinave et danois.