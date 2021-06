« Une façon de voyager plus avisée et plus consciente de nos impacts qu’avant cette tragédie planétaire. » C’est comme ça que la journaliste de tourisme définit son « temps nouveau du voyage ». Car cette tragédie, croit-elle, est en train de servir de catalyseur à plusieurs changements positifs dans quantité de secteurs d’activité.

Présentées sous forme de récits, ses 100 aventures ont été pour elle des sources d’émerveillement, d’émotions et d’enrichissement au cours de ses 25 ans de métier. « Un Monde à voir n’est pas une liste d’affaires à-ne-pas-manquer, explique-t-elle, mais plutôt une collection de bons plans inspirants. Par exemple, en Indonésie, ne comptez pas sur moi pour vous emmener à Bali; je vous raconte plutôt les Manggarais! »

Faire le tri des expériences en fonction de l’après-pandémie n’a pas été facile, ajoute l’autrice: « Je les voulais originales et reflétant l’ADN des destinations, mais aussi réalisables lorsqu’on voyagera à nouveau. »

Comme on a très hâte de partir à nouveau, on lui a demandé de nous faire rêver. Elle nous présente les 12 catégories d’expériences que contient son livre et quelques-unes de ses aventures en 55 pays et six continents.