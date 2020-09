Le Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est pas la première destination qui vient à l’esprit quand on cherche où aller sans voiture. Disons-le d’emblée : sans véhicule, tout y est plus compliqué. Par contre, en effectuant des recherches, on découvre quelques secrets bien gardés…

Appartenant au même propriétaire, l’Hôtel Chicoutimi, l’Auberge des Îles de Saint-Gédéon et la Maison de Vébron, à l’Anse-Saint-Jean, peuvent être combinés au cours d’un même séjour et le transport, assuré par un service de navette entre les établissements. On peut ainsi découvrir l’arrondissement de Chicoutimi – l’hôtel se trouve sur la rue Racine, près de nombreux restaurants et du Vieux-Port -, profiter de la plage de l’auberge et séjourner près du mont Édouard, dans un village pittoresque au bord du fjord du Saguenay, près d’un spa nordique. «C’est sur demande et sur réservation, explique Annie Tremblay, responsable du développement des affaires. Cet été, nous avons par exemple transporté des clients qui ont fait le Sentier Notre-Dame Kapatakan matin et soir et des voyageurs à vélo. C’est aussi possible d’aller récupérer des visiteurs qui iraient à l’Auberge des îles à la gare de train de Métabetchouan, notamment. Pour le prix, on peut calculer environ 50$ entre chaque établissement.»

Amatrice de cyclotourisme? Ceux qui partent en train et souhaitent s’élancer sur la Véloroute des bleuets devraient descendre à la gare de Chambord. Équinox Aventure propose des forfaits à vélo et le transport de bagages jusqu’à la fin octobre. Beaucoup plus sportive (bonjour les côtes!), la Véloroute du Fjord est aussi à considérer.

S’y rendre : en train jusqu’à Jonquière (gardez en tête qu’il a très souvent du retard – il faudra ensuite se rendre à Chicoutimi en taxi ou en autobus de ville… N’empêche, le trajet en train est une expérience en soi), en autobus avec Intercar ou avec Amigo Express. Notez qu’à part dans les secteurs plus peuplés, trouver un taxi peut représenter un défi.