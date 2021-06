Domaine Lausanne, Laurentides

Rudimentaires, ces cabines flottantes mignonnes comme tout constituent une option abordable pour faire l’expérience du glamping sur l’eau. On y va pour profiter du site de Ste-Agathe-des-Monts et de ses nombreuses activités familiales et parce que même si l’autoroute 15 se trouve à proximité, le clapotis de l’eau n’a pas son pareil. Pour aller aux toilettes et se doucher, il est nécessaire de se rendre au bloc sanitaire. D’autres types d’hébergements, dont certains plus isolés, sont disponibles sur le site.

Prix : à partir de 91,78$ (131,11$ en haute saison).