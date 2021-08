La ville touristique de Bromont — dans la région de l’Estrie — offre une foule d’activités, tant pour des séjours en famille, qu’entre amis, en solo ou en couple, à commencer par le vélo de montagne.

Seul centre à offrir trois remontées fonctionnelles en saison estivale, Bromont est le plus grand domaine de vélo de montagne dans l’est du Canada. Avec un réseau de pistes totalisant plus de 50 km, la montagne met à la disposition des fanatiques du sport plus de 24 pistes pour tous les niveaux. On y trouve également des sentiers de randonnée pédestre et de course. De quoi satisfaire les adeptes de plein air!

Psit!! Arrêtez-vous au Pittstop Vélo-Café avant de gagner les sentiers pour découvrir une sélection unique de vêtements et d’équipements de vélos de montagne et pour y déguster cafés, bières ou sandwichs!