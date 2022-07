Qu’on soit féru de mode ou non, les Galeries Lafayette Paris Haussmann, à l’angle de la rue La Fayette et de la rue de la Chaussée d’Antin restent incontournables. Fondé en 1893 par deux cousins alsaciens, Théophile Bader et Alphonse Kahn, la mercerie s’est muée en symbole de l’architecture de la Belle Époque au fil du temps. Ajoutée en 1912, sa coupole continue d’éblouir les visiteurs. On remarque aussi les balcons et les passerelles créés par Louis Majorelle. La terrasse sur le toit offre par ailleurs l’un des plus beaux points de vue pour voir le soleil se coucher sur la ville. Et la mode? En plus des grandes marques, on peut y faire une foule de trouvailles, y compris des vêtements de seconde main dans la section [Re]store.