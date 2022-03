« Ici, c’est Noël tous les jours! » me dit Marc Alfaro, un instructeur de ski sympa, originaire de Barcelone. Il fait référence aux millions de petites ampoules qui illuminent les trois bases de la station – Whistler, Blackcomb et Creekside Village – le soir venu et leur donnent un air féerique. Si Whistler, piétonne, est le carrefour du shopping, de la gastronomie et de l’héritage olympique de 2010, The Creek est la plus pittoresque des destinations. À noter : gondole et télésiège de ce versant seront cet été remplacés par d’autres de plus grande capacité.