Le tourisme n’étant pas la première économie du pays, cela comporte certains avantages et des inconvénients, car, en comparaison avec d’autres destinations vacances des Caraïbes, l’offre hôtelière est y très limitée. On y trouve principalement des hôtels de luxe des plus exclusifs; et le concept de tout inclus lui est inexistant. On choisit donc cette destination pour sa tranquillité et ses hôtels triés sur le volet.

Parmi ceux-ci, le très chic Rosewood Bermuda se démarque. On y propose de vastes suites au décor inspiré de l’océan, une piscine infinité d’où l’on peut admirer les couchers de soleil aux tons pastel, un service de golf cart privé pour se déplacer en toute liberté sur le site en plus d’une plage privée parmi les plus spectaculaires qu’il nous ait été donné de visiter. On vous y accueille en VIP et le service est « gants blancs ».