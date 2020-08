On goûte au caviar du Château

À l’hôtel Fairmont Le Château Frontenac, qui nous propose par ailleurs un forfait tout luxe et tout inclus, le chef du restaurant Champlain et auteur du livre Cuisine de pêche, Stéphane Modat, souhaite valoriser les prises de nos lacs et rivières. D’où un menu dégustation cinq services autour du poisson et un nouveau… cellier à caviar. Dans ce « musée » de l’esturgeon, qui accueille tous les clients du restaurant, on déguste le caviar du Château, élaboré avec les œufs d’esturgeons jaunes pêchés au lac Saint-Louis, et accompagné d’une rasade de gin St-Laurent. Pour d’autres Histoires de pêche, cap sur le Musée de la civilisation…