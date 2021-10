Les classiques à ne pas manquer à Toronto sont, bien sûr, le bord de l’eau et sa vaste promenade aménagée, la plage urbaine Sugar Beach (comme à Montréal, mais celle de Toronto est rose et non bleue!), les îles de Toronto, qui sont accessibles tous les jours en ferry où l’on peut louer kayaks et paddleboard et admirer le centre-ville d’un autre point de vue, l’aquarium de Toronto, qui est l’un des plus beaux au pays, la tour du CN et son observatoire, et son animé Dundas Square inspiré de Time Square, à New York.